«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن مواعيد العمل في المستشفيات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مواصلة عمل أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم خدماتها على مدار الساعة، والعمل بنظام المناوبات خارج ساعات العمل الرسمية، فيما تعمل المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة بنظام العمل الصباحي والمسائي وفقاً للساعات المحددة للدوام طيلة أيام رمضان المبارك.

وتوفر جميع مستشفيات المؤسسة خدماتها من الاثنين إلى الخميس من الساعة الـ 9:00 صباحاً وحتى الـ 2:30 ظهراً، بينما تقدم خدماتها في يوم الجمعة من الساعة الـ 9:00 حتى الـ 12:00 ظهراً.

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