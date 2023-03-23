خولة السويدي تهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان

المصدر: (أبوظبي - وام)

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رفعت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية. كما هنأت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود بحلول الشهر الكريم.

وهنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشهر الفضيل.. داعية العلي القدير أن يكون شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، وأن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء. كما تقدمت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي بأحر التهاني والتبريكات لشعب الإمارات وجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والصحة والازدهار، داعية الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة ورحمة على الجميع.

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