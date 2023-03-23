سيف بن زايد: شهر بركة وأمن وأمان على البشرية جمعاء

المصدر: (دبي - البيان)

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تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان.

ودون سموه عبر «تويتر»: «نتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيّات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خيرٍ وبركةٍ وأمنٍ وأمانٍ علينا وعلى البشرية جمعاء، وكل عامٍ وأنتم بخير».

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