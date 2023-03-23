حمدان بن زايد وطحنون بن محمد يهنئان القيادة الرشيدة

المصدر: دبي- البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في حسابه على «تويتر»: «يَهل علينا شهر رمضان المبارك.. شهر الرحمة والعطاء.. اللهم أعده على صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات بالخير واليُمن والبركات».

مناسبة

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عبر «تويتر»: «تهانينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه، وأصحاب السمو حكام الإمارات حفظهم الله، ولأهل الإمارات والمقيمين على أرضها، بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ سائلين المولى أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يمن بالسلام والوئام على العالم أجمع».

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