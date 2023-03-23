محمد بن زايد ومحمد بن راشد: كل التهنئة لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر الرحمة والمغفرة

المصدر: أبوظبي، دبي- البيان، وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر«تويتر»: «يهل علينا شهر الرحمة والمغفرة.. اللهم اجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى الجميع».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

وأعرب سموه وقادة الدول الشقيقة عن أطيب تمنياتهم بحلول الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يديم نعم الرخاء والازدهار وأن يعم الخير والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وعبر حسابه في «تويتر» قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كل التهنئة لشعب الإمارات ولكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك … أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والأمن والإيمان.. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

تبريكات

وهنأ أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحلول الشهر الفضيل.

وتفصيلاً، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أعرب فيها عن صادق تهانيه وتبريكاته، بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث سموه برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة شهر رمضان إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وبعث سموه كذلك برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً لهم موفورالصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم، وللأمة العربية والإسلامية العزة والتقدم.

مناسبة

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أعرب فيها عن صادق تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث سموه، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة، برقيات تهنئة أيضاً، بمناسبة شهر رمضان إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعياً سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بهذه المناسبة.

وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقى والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعرب فيها عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعياً العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما بعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

برقيات

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وقادة دول مجلس التعاون.

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