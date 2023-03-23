تعاون بين معهد الإدارة البيئية والاستدامة وجامعة عجمان

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع معهد الإدارة البيئية والاستدامة - ذراع الشهادات المهنية وتقييمات المطابقة التابع لـ«بيئة للتعليم» إحدى شركات مجموعة بيئة - أمس مذكرة تفاهم شاملة مع جامعة عجمان لتوفير برامج علمية ومهنية في مجال الاستدامة.

وتمثل هذه الخطوة بداية تعاون مهم بين المؤسستين، حيث سيشرف المعهد على توفير فرص متميزة للطلاب والمعنيين في هذه المؤسسة التعليمية بهدف اكتساب المؤهلات والحصول على الشهادات المهنية في مختلف مجالات الاستدامة والإدارة البيئية.

وقع المذكرة، خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة والدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان بحضور ممثلين عن الإدارة العليا من الجهتين وذلك بالمقر الرئيسي لمجموعة بيئة.

تنوع

وقال خالد الحريمل: «تشكل الاستدامة جزءاً مهماً للغاية من جدول أعمالنا الوطني واستراتيجيتنا للتنمية المستقبلية كونها إحدى المجالات الرئيسية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً».

من جهتها، قالت هند الحويدي المدير التنفيذي - شركة «بيئة للتعليم»: تفخر «بيئة للتعليم» بالعمل مع جامعة عجمان، وذلك بهدف توفير التدريب وتنمية الكفاءات عبر مجموعة من التخصصات المتعلقة بالاستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز