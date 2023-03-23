«دو» تستضيف فعالية لتعزيز التوازن بين الجنسين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن تعاون استثنائي بين «مجلس دو للتوازن بين الجنسين» و«آرورا 50»، تم في إطاره تنظيم فعالية مخصصة للسيدات، ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الشركة للوفاء بالتزامها وتعزيز التوازن بين الجنسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ودعت «دو» مجموعة من الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال للمشاركة في هذا الحدث، الذي شهد جلسات نقاشية متنوعة، بالإضافة إلى تمارين هادفة لاطلاع المشاركات على الصور النمطية الشائعة بين الجنسين، وتمكينهن من مواجهة التحديات، التي قد تعترضهن في مكان العمل.

ووفرت الفعالية فرصة استثنائية لتمكين الحاضرات من التواصل فيما بينهن، ومشاركة آرائهن وخبراتهن وتجاربهن في هذا الإطار. وأسهمت الورشة في دعم المسار المستقبلي للتوازن بين الجنسين، عبر تسليط الضوء على مجموعة من الاستراتيجيات الرامية للارتقاء بمستويات التنوع والإدماج في مكان العمل، مع التركيز على ضرورة تطوير بيئة داعمة للمرأة ومساندتها للازدهار في مسارها المهني.

ويهدف «مجلس دو للتوازن بين الجنسين» إلى تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

حلقة نقاشية

كما تم تنظيم حلقة نقاشية، بمشاركة مجموعة من الخبيرات، تناولت موضوع «متلازمة المحتال»، التي يشعر المصاب بها أنه غير مؤهل للقيام بعمل ما، أو أقل كفاءة من الآخرين، وأدارت الجلسة ديانا وايلد، الشريك المؤسس لـ«آرورا50».

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