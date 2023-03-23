«كهرباء دبي» تزرع 5500 شجرة قرم في جبل علي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة لزراعة 5.500 نبتة قرم في محمية جبل علي البحرية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وذلك لما تمثله أشجار القرم من أهمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، لا سيما في البيئة البحرية، وانسجاماً مع الأهداف الوطنية لتعزيز استدامة غابات القرم، وزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات بحلول 2030، في إطار حرصها على إشراك جميع المعنيين في إحداث تغيير إيجابي، للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتزامناً مع اليوم العالمي للمياه، الذي يُصادف 22 مارس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم».

نصائح وإرشادات

وشارك في الحملة نحو 350 من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفون من بعض الشركات التابعة للهيئة، ومنها شركة «ديجيتال إكس»، وشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، وشركة «ماي دبي».

كما أطلقت الهيئة حملة توعية، لتسليط الضوء على أهمية وكيفية دعم الأفراد والمؤسسات للجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر.

واشتملت الحملة على نشر النصائح والإرشادات الخاصة بتبني نمط حياة واع ومستدام، عبر القنوات الداخلية للهيئة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونظمت الهيئة أيضاً مسابقات داخلية وخارجية، لتحفيز الموظفين والمتعاملين على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب ذلك أقامت الهيئة مجموعة من المحاضرات الافتراضية لرفع مستوى وعي الطلاب والهيئات التدريسية في المنشآت التعليمية، حول دورهم في دعم الجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى دعم العمل المناخي.

تنمية مستدامة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ووفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في دبي، نعمل على المساهمة الفعالة في دعم الاستدامة، من خلال مبادرات تهدف إلى حماية البيئة والحياة الفطرية، والوفاء بالتزاماتنا بتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة».

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