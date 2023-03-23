شرطة دبي تحذر من إحداث ضجيج بالمركبات وتغلّظ العقوبات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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حذر العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي الإنابة، الشباب من هواة ومتعمدي الاستعراضات بالمركبات من مغبة القيام بهذه السلوكيات التي تتسبب في إزعاج الآخرين وتعريض حياتهم للخطر، مما يترتب عليه مخالفات جسيمة قد تصل إلى حد مصادرة السيارة وفتح بلاغات جنائية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي أقيم أمس في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، والعقيد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة تحصيل المخالفات والخدمات المرورية.

محرك المركبة

وقال العميد بن سويدان إن العام الماضي شهد تسجيل 2361 مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة وحجز 1079 مركبة، فيما سجلت مخالفة قيادة مركبة تتسبب في ضجيج 2172 وتم حجز 116 مركبة، وتصدر شارع جميرا قائمة أكثر الشوارع التي تشهد هذا النوع من المخالفات.

وأكد العميد بن سويدان أن شرطة دبي تقوم بالتوعية بهذا النوع من المخالفات وغيرها باستمرار، إلا أن الأمر أصبح مزعجاً بعد تلقي العديد من الشكاوى ورصد تجاوزات خطرة من قبل الشباب الذين يعانون هوساً كبيراً بتعديل المركبات والاستعراض بها في الشوارع.

ممارسات مزعجة

وأشار إلى أن التمادي في هذا النوع من المخالفات يؤدي إلى تطبيق أشد العقوبات ومنها مصادرة السيارة وتسجيل بلاغات جنائية بتعريض حياة الآخرين للخطر، لافتاً آلى أن مخالفة قيادة مركبة تحدث ضجيجاً تبلغ 2000 درهم و12 نقطة مرورية، ويعفى من هذه المخالفة في حالة ضبط السيارات التي تصدر صوتاً مرتفعاً من بلد الصنع شرط ألا يتعمد قائدها إحداث ضجيج بها في الشوارع وعلى التقاطعات.

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