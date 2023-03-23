بلدية رأس الخيمة تشدد على معايير الصحة والسلامة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف منذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، انتهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، في إطار حرصها على المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وضمان استمرار تقديم الخدمات في مقاصب وأسواق الإمارة، مشيراً إلى أن البلدية كثفت حملاتها التفتيشية على منافذ الأسواق في الإمارة للتأكد من مدى التزام المؤسسات الغذائية والمتعاملين، بالاشتراطات الصحية وبالاشتراطات الخاصة بنقل المنتجات والمواد الغذائية وتخزينها وتحضيرها وعرضها، في ظل ارتفاع حركة النشاط في أسواق الإمارة.

تجهيز المقاصب

وأشار إلى حرص البلدية على تطبيق معايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك من خلال الحملات والزيارات التفتيشية على الأسواق والمؤسسات الغذائية ومنشآت إعداد وتحضير الطعام، بهدف التأكد من الالتزام بمعايير وقوانين سلامة الأغذية إضافة إلى تجهيز المقاصب وتحديد أوقات عملها من أجل تلبية احتياجات المتعاملين.

وأضاف: حددت بلدية رأس الخيمة أوقات العمل في المقاصب وسوق المواشي وأسواق السمك والخضار والفواكه خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيكون العمل في قسم الرقابة الغذائية خلال الفترة الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية و30 دقيقة ظهراً، والفترة الثانية، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السادسة و30 دقيقة، والفترة الثالثة من الساعة التاسعة وحتى الثانية و30 دقيقة ليلاً.

حاجة العمل

ويقدم قسم الرقابة والخدمات البيطرية خدماتها في المقصب المركزي بالفلية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، وفي مقصب رأس الخيمة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وفي مقصب الغيل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ومقصب شوكة حسب حاجة العمل. وحددت بلدية رأس الخيمة أوقات العمل في سوق أسماك رأس الخيمة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، وفي سوق أسماك المعيريض من الواحدة ظهراً وحتى العاشرة مساءً، وسوق الدقداقة من السادسة صباحاً وحتى 12 ظهراً، وسوق المواشي من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ومنفذ رأس الدائرة من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، ومطار رأس الخيمة الدولي خلال 24 ساعة.

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