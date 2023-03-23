قوافل «أوقاف دبي» تدعم 7 آلاف أسرة متعففة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية ومؤسسة التراحم الخيرية وجمعية دار البر، مبادرة «قوافل الخير» خلال شهر رمضان المبارك. وتبلغ القيمة الإجمالية لمبادرة «قوافل الخير» نحو ستة ملايين درهم، لدعم 7 آلاف أسرة متعففة، وتتضمن المبادرة حزمة من البرامج الخيرية لدعم الحالات الإنسانية.

الفئات المستحقة

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن مبادرة «قوافل الخير» تأتي ضمن الأجندة السنوية لبرامج المؤسسة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن مجموعة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعتزم المؤسسة تقديمها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية على مدار أيام الشهر الفضيل.

وأعرب خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، عن شكره لمشاركة الجمعيات الخيرية في المبادرة التي تجسد قيم الخير والعطاء وتعكس روح التكاتف والألفة بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

العمل الإنساني

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، إن المؤسسة حريصة بشكل دائم على تقديم الدعم الكامل للمبادرات الإنسانية التي تقيمها جمعية دبي الخيرية سنوياً في شهر رمضان المبارك، وحملة قوافل الخير تندرج في إطار نهجها الإنساني ورؤيتها المجتمعية بضرورة دعم الأسر المتعففة والأرامل والأيتام.

وأشار خالد القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة التراحم الخيرية، إلى أن المؤسسة تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة تراحم الخيرية على امتداد الأعوام الماضية في مجال العمل الإنساني.

تبرع سخي

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية «دار البر»، إن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أسهمت بشكل فاعل ومميز في مبادرة «المير الرمضاني»، التي أطلقتها جمعية دار البر أخيراً.

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