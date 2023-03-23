انطلاق مسابقة دبي الدولية للقرآن غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم يوم غدٍ «الجمعة» الثاني من رمضان وتستمر حتى الحادي عشر منه، وقد أكملت وحدات الجائزة جاهزيتها لبدء الفعاليات في التاريخ المحدد، واستعرضت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة تفاصيل انطلاق الدورة السادسة والعشرين، من الساعة التاسعة مساءً على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، والتي سيقام حفلها الختامي في الثالث عشر من رمضان بساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي.

مكانة رفيعة

وأثنى المستشار بوملحه على الجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء اللجنة المنظمة والموظفون والمتطوعون في إنجاز المهام في عمل متواصل على مدى أكثر من سنة منذ انتهاء فعاليات الدورة الماضية، وذلك بفضل الخبرة التي تم اكتسابها من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات المحلية والدولية المتتالية التي تشهدها الجائزة على مدار العام، والتي تحتاج حتماً إلى جهد كبير وتنسيق عالٍ متميز بين جميع الوحدات.

كما أشاد بوملحه بالرعاية والدعم الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي الجائزة، وما يقدمه سموه بسخاء لهذه الجائزة المباركة، حيث ظل سموه متابعاً لكل فعاليات الجائزة وأنشطتها المختلفة، ويوجه سموه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها، كما أشاد بوملحه بأجهزة الإعلام المختلفة التي ظلت تتابع وترصد فعاليات الجائزة، خصوصاً النشاط الإعلامي الملحوظ والتغطية المتميزة للمسابقة الدولية في كل عام، كما تقدم بالشكر والتقدير لرعاة الجائزة وما قدموه من مساهمات دعماً لفعاليات المهرجان القرآني العالمي، وتقدم بالشكر للدوائر والجهات الحكومية، لما قدمته من دعم ومساندة.

ربع قرن

وقد حققت الجائزة طفرة كبيرة شهدتها مسابقة دبي الدولية خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من ربع قرن، حيث أصبحت الآن محل تقدير واحترام وإعجاب من كثير من العلماء والقادة في مختلف دول العالم، وهناك إشادات كبيرة من داخل الدولة وخارجها لما تقدمه الجائزة ، التي وصل وصل عدد المشاركين بها على مدى الخمسة والعشرين عاماً الماضية أكثر من 2000 مشارك.

إعداد الأسئلة

وأنهت وحدة المسابقات بالجائزة جاهزيتها بالترتيبات الخاصة لانطلاق المسابقة الدولية وإعداد الأسئلة التي ستوجه للمتسابقين والتي تصل إلى أكثر من 500 سؤال، والانتهاء أيضاً من عملية اختيار المحكمين الدوليين، وهم الدكتور أحمد بن حمود الرويثي من السعودية، والدكتور سالم الدوبي من الإمارات، وفضيلة الشيخ عبدالله عيش من المغرب، والدكتور جمال فاروق من مصر، والدكتور أحمد ميان تاهومي من باكستان، وفضيلة الشيخ شعيب مجيب الحق من بنجلاديش، كما تم اختيار أعضاء لجنة التحكيم المبدئي وضمت كلاً من فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري، وفضيلة الشيخ عبدالله عبد العزيز النقبي وهما من الإمارات، وفضيلة الشيخ جمال طه الكمار من مصر.

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