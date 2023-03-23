15900وجبة إفطار يومياً من «بيت الخير»

المصدر: (دبي - رامي عايش)

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تباشر جمعية بيت الخير اليوم تنفيذ مشروع «إفطار صائم» داخل الدولة بواقع 15900 وجبة يومياً في إمارات الدولة ضمن حملتها الرمضانية «حتى تنفقوا مما تحبون»، التي تهدف لدعم وإسعاد 58 ألف أسرة وحالة خلال الشهر الفضيل. وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية أن مشروع إفطار صائم واحد من أهم مشاريع الحملة الرمضانية، حيث رصدت له الجمعية أربعة ملايين ونصف المليون درهم لتوزيع 450 ألف وجبة بشكل مبدئي، مشيراً إلى أن العدد قابل للارتفاع حسب عطاء المحسنين.

وقال إن إفطار الصائم يؤكد على قيم العطاء وهو من الأعمال المحببة لدى المتبرعين، وعليه تبدأ «بيت الخير» اليوم توزيع وجبات الإفطار في خيمتين بإمارة دبي الأولى بمنطقة بورسعيد، والثانية في منطقة المزهر، بالإضافة إلى 40 موقعاً أخرى في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بالتنسيق مع 43 مطبخاً. ونوّه العوضي إلى التعاون مع شرطة دبي لتوزيع 500 وجبة إفطار يومياً عند التقاطعات المرورية على المتأخرين عن بيوتهم وذويهم ساعة الإفطار، مشيراً إلى المشاركة مع جمعية الإحسان الخيرية من خلال مبادرة «أفطر» التي ستوزع الجمعية من خلالها 400 وجبة إفطار يومياً، ليصل عدد الوجبات إلى 15900 وجبة يومياً.

وأعرب عن أمله بتكثيف المساهمين والمتبرعين عطاءهم لدعم مشروع إفطار صائم سنوياً، لتوفير الوجبات إلى مستحقيها، داعياً في الوقت ذاته سائر أهل الخير إلى مواصلة مساهماتهم ودعمهم أملاً في زيادة أعداد الوجبات الموزعة، «لما لهذا المشروع من أثر اجتماعي كبير وثواب عظيم عند رب العالمين».

ولفت المدير العام إلى تنويع الجمعية لسبل التبرعات للمشروع من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية، بالإضافة إلى إمكانية التبرع بقيمة الوجبة (15 درهماً) عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 2319.

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