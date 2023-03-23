«قايلة جوازات دبي».. مسابقة رمضانية بنكهة تراثية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي برنامج سباق التحدي الرمضاني بنسخته السابعة تحت اسم «قايلة جوازات دبي» بطراز تراثي وحلة جديدة عبر تردد أثير إذاعة الأولى 107.04، وذلك طيلة أيام الشهر الفضيل، ليكون التحدي عنوان الجمهور والجوائز محطة للفائزين.

استدامة

ويأتي البرنامج الرمضاني الذي يذاع من الاثنين إلى الخميس، وتسهم في رعايته شركة إماراتك الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية والتطبيقات الذكية في المنطقة العربية، بهدف إذكاء روح التراث في قلوب الإماراتيين والمقيمين للتعرف على ثقافة الدولة وتراثها وحضارتها، مستعرضاً مضمون الاستدامة بالتزامن مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمختلف الفئات المجتمعية ذات الصلة بالإدارة بأسلوب سلس وجذاب. ويتضمن البرنامج الذي يقدمه الإعلاميان سماح العبّار، وخليفة الفلاسي، من الساعة الثانية وحتى الثالثة ظهراً، عدداً من المسابقات المتنوعة، في مجالات مختلفة، بما فيها التراث والثقافة واللغة العربية وموضوعات شيقة، حيث يرصد البرنامج حزمة من الجوائز النقدية اليومية للمشاركين عبر الرسائل النصيّة يصل عددها إلى 10 من الرابحين، فضلاً عن السحب على جائزة قيمة أسبوعياً، إضافة إلى أسئلة يومية يتم نشرها عبر حسابات قنوات التواصل الاجتماعي لإقامة دبي gdrfa dubai، وإذاعة الأولى aloulafm.

ممارسات

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن البرنامج هذا العام يأتي بعد غياب في إطار مغاير وأكثر تميزاً وأشد قرباً للمجتمع المحلي، مستهدفاً الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، بغرض رفع مستوى الوعي الثقافي والمجتمعي، والارتقاء بالممارسات والإبداعات، لإثراء التواصل الحضاري البنّاء، بما يخدم قضايا تنمية المجتمع، وتحقيق الاستدامة، ويبقي أفراده على معرفة بأبرز المسائل المجتمعية التي تتطلب وعياً وإدراكاً ومشاركة فاعلة.

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