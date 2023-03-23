«دبي القابضة» تطلق مبادرة «أهداف الحياة» لتطوير مهارات العمال

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة، والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، أمس عن مبادرة أهداف الحياة وهي أحدث مبادراتها المجتمعية، خلال شهر رمضان المبارك على أن تستمر برامجها طوال العام، وتركز بشكل رئيسي على تعزيز الثقافة والمرونة المالية لفئة العمال وإبداء التقدير لمساهماتهم القيمة في تطور دبي.

وفي إطار شراكة استراتيجية بين دبي القابضة وVisa، شركة المدفوعات الرقمية الرائدة عالمياً، سيتم تقديم دورات شاملة ومجانية حول الثقافة المالية، بهدف الارتقاء بالمهارات المالية لأكثر من 9000 عامل في المجموعة، وذلك بدعم من موظفين متطوعين من Visa ودبي القابضة، وتركز الدورات التدريبية على إعداد الميزانية، والإنفاق، والادخار، والبطاقات البنكية، إلى جانب سبل اكتشاف الاحتيال المالي والوقاية منه.

مكافأة وتحسين

وسيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة في عدد من وجهات المجموعة ومجمعاتها بهدف مكافأة العمال وإبداء التقدير لمساهماتهم وتحسين جودة حياتهم. وخلال الشهر الفضيل، ستضاعف الشركات التابعة لدبي القابضة جهودها بما فيها مجموعة جميرا وشركة دبي لإدارة المجمعات وشركة دبي القابضة للعقارات وغيرها لتوصيل وجبات الإفطار وطرود الأغذية والعناية إلى مرافق العمال السكنية، كما ستتيح عدد من شركات المجموعة للعمال فرصة الحصول على العديد من الخدمات والتجارب، ومن بينها فرصة إجراء الفحوصات الطبية المقدمة من شركة دبي القابضة لإدارة الأصول، إلى جانب تقديم تذاكر مجانية للاستمتاع بعدد من تجارب الترفيه في الوجهات والمنتزهات التابعة لشركة دبي القابضة للترفيه.

مسيرة تطوير

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة، إن فئة العمال في دولة الإمارات مساهم أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر العمال بشكل مباشر على نجاح ونمو أعمالنا، ومع مضي دولة الإمارات قدماً في مسيرة التطوير والازدهار وترسيخ مكانتها كمركز رائد للأعمال، يجب التركيز على تعزيز الثقافة المالية لجميع أفراد القوى العاملة التابعة للمجموعة، وعندما نتيح فرص بناء المهارات المالية وتوفير كل الموارد اللازمة، سنتمكن من دعمهم ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق استقرارهم المالي، وبالتالي نسهم في تحسين جودة حياة العاملين.

وأعرب كارل مانلان، نائب رئيس الأثر الشمولي والاستدامة لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa، عن سعادته بالشراكة مع دبي القابضة في تنفيذ مبادرة أهداف الحياة، فهذا يؤكد التزام Visa برفع مستوى الثقافة المالية ودعم شمولية الجميع وتعزيز ثقة المجتمع بالتجارة الرقمية.

وتشكل هذه المبادرة دليلاً على التزام دبي القابضة بالتركيز على تحسين جودة حياة العاملين لدى المجموعة، كجزء من استراتيجية الاستدامة على مستوى المجموعة، كما أن المبادرة تسهم في دعم الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية التابعة لها، بما في ذلك ركيزة الموظفين وثقافة العمل، وركيزة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

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