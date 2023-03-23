انطلاق فعاليات «رمضان دبي» لنشر الألفة والمحبة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم فعاليات رمضان دبي، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب»، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتضيء جميع مساجد إمارة دبي بالرحمة والسكينة.

وتهدف إلى نشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، من خلال مبادئ القرآن والسنة، والذي يستهدف كل فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء، والأطفال، وكبار السن، والجاليات العربية والأجنبية المختلفة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

مشاهير القراء

وقدم الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنين أن يجعله الله شهر خير وسعادة وبركة على الجميع.

وتتضمن المبادرة العديد من الفعاليات المتنوعة هذا العام منها فعالية «قراء دبي»، حيث تستضيف الدائرة 134 قارئاً من داخل الدولة وخارجها، في 28 مسجداً، لإحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام بمشاركة 84 قارئاً من داخل وخارج الدولة، وتقام في 8 جوامع، وهي جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بزعبيل1، جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (الخليج التجاري)، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (منطقة الحضيبة)، جامع القصر (منطقة حتا)، جامع القراءات العشر (محمد خميس البادي) – مردف، جامع الوالدين في الممزر (طلاب مراكز مكتوم)، جامع حسين علي يتيم البرشاء جنوب (طلاب مراكز مكتوم، وإكسبو دبي، كذلك برنامج آخر بعنوان (نخبة القراء) في عدد 20 مسجداً يتناوبون عليها 50 من أصحاب الأصوات الندية من أئمة مساجد الدائرة طوال الشهر الفضيل، إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة، من المحاضرات والدروس الدينية للرجال والنساء، وفعاليات هلا رمضان، وفعاليات أخرى في إكسبو، ودبي القابضة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز