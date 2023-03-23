10 مبادرات من «جمارك دبي» لإسعاد المجتمع والموظفين

المصدر: دبي - البيان

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واصلت جمارك دبي حملتها الرمضانية المستدامة بشكل سنوي، بإطلاق 10 مبادرات مجتمعية متنوعة تستهدف إسعاد المجتمع والموظفين، حيث دأبت على تكثيف مبادراتها الخيرية والتطوعية الداعمة والمساندة لكل أطياف المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل.

وتتنوع أجندة فعاليات الدائرة على مدار الشهر الفضيل لتشمل مبادرات خيرية، ومجتمعية، وتوعوية لتغطي مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها جمارك دبي، والتي منها تقديم الدعم للأسر المتعففة، وكبار المواطنين، وفئة العمال، إضافة إلى مبادرات وفعاليات خاصة للموظفين.

وجاءت الفعاليات على نحو متنوع، منها تنفيذ عدد من المحاضرات الدينية والصحية، حيث تم تنفيذ محاضرة قبيل الشهر الفضيل عن كيفية «استقبال شهر رمضان»، إذ تم جدولة تنفيذ باقي المحاضرات خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى أمسية رمضانية للموظفين والموظفات تشمل مسابقات ومحاضرة دينية تحت عنوان «ليالي الخير»، علاوة على ذلك الحملات الخيرية التي تنظمها الدائرة بشكل مستدام، ومنها «المير الرمضاني»، حيث سيتم توزيع 1000 صندوق يحتوي على مؤن لشهر رمضان للأسر المتعففة، ومبادرة إفطار صائم، التي من خلالها سيتم توزيع ما يقارب 35 ألف وجبة على مدار الشهر، بمعدل 1200 وجبة يومياً على العمال، إضافة إلى سفرة الجمارك مع كبار المواطنين، ومبادرة «سواعد الفرضة»، وتقديم وجبات الإفطار لمستخدمي الطرق من سائقي المركبات قبيل موعد أذان المغرب، ومبادرة السحور الرمضاني مع عملاء جمارك دبي بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وتقديم محاضرة عن التسامح للعملاء، إضافة إلى مبادرة «كرنفال السعادة وعروض ترويجية للموظفين» ومبادرة «عيدية الفرضة».

وقال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: عززت الدائرة دورها المجتمعي للشهر الفضيل، من خلال دعم وترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي، وما يمثله ذلك من بذل جهود متواصلة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، حيث باتت جمارك دبي مرجعاً مهماً لأفضل الممارسات في مجال الثقافة المؤسسية في المسؤولية المجتمعية، حيث استفاد من مبادرات شهر رمضان العام الماضي ما يقارب 43 ألف مستفيد من مختلف الفئات؛ من العمال، وكبار المواطنين، والأسر المتعففة، والموظفين، والعملاء.

وأكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي ما ستحققه تلك المبادرات من قيمة إنسانية خيرية لتعميق التراحم والتواصل المجتمعي وتعزيز ثقافة العطاء المترسخة في دولة الإمارات.

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