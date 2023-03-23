حكومة رأس الخيمة تعتمد ساعات دوام «الجمعة» خلال رمضان

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن يكون الدوام الرسمي لموظفي حكومة رأس الخيمة يوم الجمعة خلال شهر رمضان باعتماد نمط العمل المختلط المرن بنسبة 70% عن بُعد، وبنسبة 30% حضورياً بما لا يخل بمستوى الخدمات المقدمة ويحقق سعادة المتعاملين وإنجاز جميع معاملاتهم الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على توفير ظروف وبيئة العمل المناسبة للموارد البشرية وإتاحة الخيارات المناسبة لأداء مهامهم الوظيفية بسهولة ويسر في هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا الإطار، أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، تعميماً إلى كل الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة للعمل بموجب هذه التوجيهات ووفقاً للضوابط اللازمة لتحقيق سعادة المتعاملين، وبما يعزز من كفاءة وفعالية أنماط العمل المرنة التي تعتمدها الحكومة.

وأشارت الدائرة إلى أنه على الجهات الحكومية وضع خطة عملها في ضوء هذا النظام المرن ووفقاً للنسب المئوية التي تلائم طبيعة أعمالها وظروف التشغيل اللازمة بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية.

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