رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بشهر رمضان مع عدد من قادة الدول الشقيقة

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة ، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة..سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

وأعرب سموه وقادة الدول الشقيقة عن أطيب تمنياتهم بحلول الشهر الفضيل داعين المولى عز وجل أن يديم نعم الرخاء والازدهار وأن يعم الخير والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.

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