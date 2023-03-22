رفع شارة العلم الأزرق على شاطئ عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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رفع عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بحضور العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، والمقدم غيث خليفة الكعبي مدير مركز شرطة المدينة الشامل بعجمان، والمهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، والمقيمين وعدد من المسؤولين، العلم الأزرق في شاطئ الإمارة، تحقيقًا للمعايير العالمية المطلوبة والمحافظة على البيئة الشاطئية وتحقيق اشتراطات السلامة والأمان.

وأكد النعيمي أن الدائرة تحرص وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على التأكد من جودة مياه البحر، مستندةً لمختبرات معتمدة وموثوقة للقيام بفحص مياه البحر مرة في الشهر، للتأكد أنها سليمة لزوار الشاطئ.

وبين أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، أن الإدارة تتبنى خطة متكاملة في مجال التعليم البيئي، منظمةً فعاليات تعليمية بيئية، كما تفتح أبواب المشاركة لكل الشرائح المجتمعية.

واستعرض المهيري معايير الإدارة البيئية والمتضمنة لاستخدام مواد صديقة بالبيئة، وإعادة التدوير، والتقليل من استهلاك الطاقة والمياه، مشيراً إلى المعايير المتعلقة بنطاق الخدمات والسلامة، والتي تتطلب توفير سبل للسلامة، مثل وجود المنقذين، ووجود الإسعافات الأولية، وخطة تعامل مع الحالات الطارئة.

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