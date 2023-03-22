بدء تشغيل مجمّع التكنولوجيا الزراعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، عن بدء المرحلة التشغيلية لمنظومة مجمّع التكنولوجيا الزراعية المتطوّرة، مع إطلاق مشروع الزراعة العمودية بالشراكة مع شركة «زيرو» ZERO، الإيطالية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية عالية التأثير.

ويعدّ مشروع «زيرو» بداية للعديد من المفاهيم الزراعية ضمن بيئة يتمّ التحكّم بها، والتي ستقام في مجمّع التكنولوجيا الزراعية، بهدف تمكين قدرات الزراعة الداخلية محلياً، فضلاً عن استكشاف وتعزيز آفاق الزراعة في المناخ الصحراوي للدولة.

الإنتاج الزراعي

ويأتي إطلاق المرحلة التشغيلية لمنشأة «القابضة» (ADQ) الزراعية بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة»؛ وكان قد تمّ الكشف لأول مرة عن مجمّع التكنولوجيا الزراعية في شهر أغسطس 2021، والذي يُتوقع أن يساهم بنسبة تزيد على 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي لدولة الإمارات عند تشغيله بطاقته الكاملة.

وتمّ إطلاق المنشأة الزراعية الجديدة في منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي «مجموعة كيزاد»، المشغّل والمطوّر الأكبر في دولة الإمارات للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصّصة، والتي تمتلك منظومة عمل راسخة للصناعات الغذائية عبر سلسلة القيمة بأكملها، وتساهم بالتالي في إنشاء قاعدة قوية للنموّ، سواء بالنسبة للمنتجين المحليين أو لقطاع الأغذية عموماً. كما سيتم إطلاق مواقع إضافية لاستكشاف التقنيات المختلفة في مدينة العين الصناعية خلال العام المقبل.

المحاصيل

ويهدف المشروع المشترك الأول بين «القابضة» (ADQ) و«زيرو» إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل والفواكه والخضروات لاستخداماتها المتعددة في مجالات الأغذية الطازجة والمغذّيات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، بالاعتماد على الزراعة في طبقات عمودية ضمن بيئة داخلية يمكن التحكّم بها، بهدف تمكين إنتاجية أكبر، ونموّ أسرع، مع استخدام أقلّ للمياه، بالإضافة إلى توفير محصول متنوّع من المنتجات الطازجة قريباً للمستهلكين في الدولة.

وتمّت إقامة مشروع «زيرو» وتحديثه على مساحة 1,000 متر مربع للبدء بطاقة إنتاج أولية تصل إلى حوالي 10 أطنان سنوياً في مرحلته التجريبية، والتي يُتوقع أن تنتهي صيف عام 2023.

ومن المقرّر أن يتمّ بعدها إطلاق المرحلة التجارية للمزرعة العمودية في العين على مساحة 40 ألف متر مربع، إلى جانب مشاريع أخرى مزوّدة بتقنيات التحكّم بالبيئة الداخلية.

ويستهدف مشروع مجمّع التكنولوجيا الزراعية بنطاقه الكامل على مساحة 200 هكتار لإنتاج ما يزيد على 40 ألف طن من الفواكه والخضروات الطازجة سنوياً داخل المجمّع، والتي تشكل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي استهلاك المنتجات الزراعية محلياً، ونحو 12% من إجمالي وارداتها إلى دولة الإمارات.

قاعدة قوية

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تسعدنا استضافة «زيرو» في مجمّع التكنولوجيا الزراعية؛ حيث تتميز «كيزاد» بمنظومة عملها الراسخة للصناعة الغذائية على امتداد سلسلة القيمة، إلى جانب قاعدة قوية تمكّن نموّ المنتجين المحليين وقطاع الأغذية ككلّ».

ولفت غيل أدوتيف، المدير التنفيذي لمحفظة الأغذية في «القابضة» إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتوفير بيئة زراعية يمكننا التحكّم بها لتعزيز قدرات دولة الإمارات على إنتاج محاصيل طازجة على مدار العام، وذلك بالتوازي مع سعينا إلى تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إنشاء مجمّع التكنولوجيا الزراعية الحديث بدعم من الشركاء الموثوقين مثل «زيرو».

الزراعة الداخلية

وأعرب دانييل موديستو، الرئيس التنفيذي لشركة «زيرو» عن فخره بالشراكة الاستثنائية مع «القابضة» (ADQ) والمساهمة في تحقيق طموحاتها المستقبلية نحو تحوّل قطاع الأغذية والزراعة المحلية، والاستفادة من قدراتنا المبتكرة في الزراعة العمودية داخل دولة الإمارات.

وأشار إلى أن التعاون فرصة للمساهمة في إنشاء واحدة من أكثر مرافق الزراعة الداخلية تنوّعاً على مستوى المنطقة، ولتعزيز جهودنا الهادفة إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي في الدولة، حيث تلبي المزارع العمودية حاجتها الملحّة إلى تطوير وسائل الزراعة، وجعلها ملائمة للبيئة ولمفاهيم الاستدامة في عالمنا الذي أصبح يولي أهمية كبيرة لاستخدام الموارد الطبيعية بطريقة مسؤولة.

[خلال الإعلان عن تشغيل مجمّع التكنولوجيا الزراعية في أبوظبي|وام]

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