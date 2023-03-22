علي النعيمي يبحث التعاون مع رئيس لجنة التغير المناخي الأسترالي

المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع كل من: توني زابيا رئيس لجنة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه في البرلماني الأسترالي، وديفيد بوكوك عضو البرلمان الأسترالي، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية في البرلمان الأسترالي وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى استراليا.

حضر اللقاء كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله السبوسي سفير دولة لإمارات لدى أستراليا.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وتأكيد حرص الجانبين على تفعيل العلاقات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في جانب البيئة والتغير المناخي.

وأكد النعيمي أن العمل المناخي يعد من الأولويات التي تتشارك فيها دولة الإمارات مع أستراليا، حيث تعهد البلدان بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال عدد من الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع والخطط، لدفع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وأشار إلى أن قضية التغيير المناخي تمثل أولوية مهمة في دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، خصوصاً أن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، وضمن رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة.

وشدد على أهمية أن تولي البرلمانات الاهتمام الأكبر في الحد من تداعيات تغير المناخ، بما يعزز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي وازدهار البشرية لأن قضية تغير المناخ ترتبط بكل مجالات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نهاية هذا العام، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، استناداً لمسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو ويضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.

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