الشارقة تفعّل التأمين لوالدي الموظف والمتقاعد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تم الإعلان عن تفعيل التأمين الصحي لوالدي الموظف المتقاعد المواطن في الشارقة بما يشمل 3 آلاف أب وأم وبكلفة قدرها 123 مليون درهم عن طريق البحيرة للتأمين للعام الواحد، ومن لم يسجل والده ووالدته عليه مراجعة جهة عمله خلال 60 يوماً فقط، جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة.

وقال المهيري: إن تلك الأعداد التي تم حصرها بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، وتشمل والدي الموظفين الذين على رأس عملهم قابلة للزيادة لأنها سوف تشمل والدي المتقاعدين، داعياً كافة المتقاعدين إلى ضرورة تسجيل والديهم من خلال مراجعة الجهة التي كان يعمل فيها سابقاً ويطالب بإضافة الوالدين في نظام التأمين الصحي حتى يستفيدوا من العلاجات التي تقدمها الكثير من مراكز تقديم الرعاية الصحية في الدولة أو خارجها، فهي تغطية تأمينية كبيرة وشاملة.

465 مليوناً

كما أوضح رئيس هيئة الشارقة الصحية أن عدد موظفي حكومة الشارقة يبلغ 106 آلاف موظف ومتقاعد، كما أن التكلفة التأمينية لهم تقارب 465 مليون درهم سنوياً، لافتاً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة – دائماً – ما يوجه بضرورة الاهتمام بفئة كبار المواطنين وتوفير كافة الخدمات الطبية لهم – خصوصاً – أولئك الذين تجاوزت أعمارهم 55 عاماً، مبيناً أنه تم إرسال رسائل نصية لكافة الذين تم تفعيل بطاقات الهوية حتى يستفيدوا من الخدمات الطبية، كما أن الرسالة النصية مصحوبة برابط مبين عليه كافة المنافع والشبكات الطبية حتى يستفيد منها صاحب الخدمة.

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