جاهزية على مدار الساعة في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكملت القيادة العامة لشرطة الشارقة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطة أمنية ومرورية متكاملة ‏تعزز من سلامة وصحة أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، وتحقق انسيابية حركة السير والمرور في الإمارة، بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة.

وأفاد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام إدارة العمليات المركزية أن جميع الإدارات الشرطية على أتم الاستعداد والجاهزية لتعزيز السلامة خلال الشهر المبارك، وتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة الآنية، مشيراً إلى أن كل الدوريات الأمنية والمرورية، والمدنية ستقوم بمهامها وفق الخطط المعدة، داخل مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وستعمل جهات الاختصاص بتنظيم حركة السير بجميع الميادين وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكل عام.

وفي الجانب الأمني من الخطة، أكد على جاهزية غرفة العمليات بشرطة الشارقة على مدار الساعة للتعامل مع كل البلاغات ‏التي ترد إليها على وجه السرعة ووفق معايير الجودة والكفاءة، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية في المساهمة المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان، وعدم التردد في الاتصال على ‏الرقم 999 عند تعرضهم لأي طارئ أو طلب المساعدة، وعلى الرقم (901) للحالات غير الطارئة كالرد على الاستفسارات ‏المتعلقة بالخدمات العامـة.‏

كما أضاف العميد الناعور أن الخطة تستهدف توفير الأجواء الآمنة في الإمارة، من خلال كل السلوكيات التي تنشط خلال الشهر الفضيل، كالتسول والباعة الجائلين، التي تشوه المنظر الحضاري للإمارة، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التعاطف مع تلك الفئات المساهمة في محاربة هذه السلوكيات بالتبليغ الفوري عنها من خلال قنوات شرطة الشارقة الرسمية، عبر مركز الاتصال (901)، أو خدمة «حارس» المتوفرة عبر قنواتها الإلكترونية، أو عبر الرقم الساخن لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، (80040).

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