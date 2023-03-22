«اقتصادية الشارقة» تكثف جولاتها على الأسواق

المصدر: الشارقة - البيان

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كثفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بشهر رمضان الكريم نظراً لما تشهده هذه الأنشطة من إقبال عليها خلال هذه الفترة، حيث نظمت الدائرة حملات توعية ورقابة على مستوى الإمارة لتوعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم لضمان سلامة الأسواق، وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة وانسجاماً مع رسالة الدائرة بتحقيق التنمية الاقتصادية للإمارة.

أسعار المنتجات

وتواصل الدائرة تنفيذ زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية والرقابية على أسواق الإمارة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية، ومنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

كما تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، وشملت الحملات الرقابية التي نظمتها الدائرة، مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، سعياً منها لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق تزامناً مع حلول الشهر الكريم.

وأكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة أن الدائرة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية والرقابية على أسواق الإمارة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين بحقوقهم وواجباتهم وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بجميع القوانين والضوابط والأحكام السارية في الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع، ومكافحة كل مظاهر الغش التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار، وكذلك التأكد من دقة الموازين المستخدمة فيها وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

جولات رقابية

وأشار إلى أن الدائرة تعمل بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة للقيام بجولات رقابية يقوم بتنفيذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين بالدائرة، حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق المواسم التي تشهد إقبالاً من قبل المستهلكين كشهر رمضان المبارك وموسم الأعياد.

ونوه بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات، مهيباً بالجميع ضرورة التواصل مع الدائرة في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أو من خلال زيارة موقع الدائرة الإلكتروني www.sedd.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.

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