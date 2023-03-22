1000 أسرة تستفيد من المير الرمضاني لـ«سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية»

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بتوزيع بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة، ومقيمة في إمارة أم القيوين، تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي.

وقال راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة: إنه تم توزيع بطاقات المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين، ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل الإدارة، وتمت الموافقة عليهم من لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تسمح لمستفيديها بحرية شراء المواد الغذائية، حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء في شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت كذلك بتوزيع 800 سلة من المواد الغذائية للأسر المستحقة في الإمارة.

وأكد أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين تتم بناء على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية، من أجل مد يد العون لهم حسب حاجتهم، مثمناً دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة للمشاريع، التي تنفذها المؤسسة في إمارة أم القيوين ودورها في مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة، لما له من الأثر الإيجابي في نفوس المستفيدين، ويسهم في تخفيف الأعباء المادية، التي تتحملها الأسر، وأشار الحمر إلى أن المؤسسة ستقوم أيضاً بتوفير 3000 وجبة إفطار يومياً، يتم توزيعها في إمارة أم القيوين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز