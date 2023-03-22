«عقابية دبي» تحدد مواعيد زيارة النزلاء خلال رمضان

المصدر: البيان

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حدَّدت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي عن مواعيد زيارة النزلاء خلال شهر رمضان المبارك.

وقدَّمت التهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بعد بين النزلاء وذويهم خلال شهر رمضان الفضيل، داخل الدولة وخارجها، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، خلال أوقات العمل الرسمية.

وقال إن خدمة التواصل المرئي عن بعد، ونظراً للنجاح الذي حققته منذ إطلاقها، تستمر شرطة دبي في توفيرها للنزلاء وذويهم، خاصة وأنها مكنت النزلاء من التواصل مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأكد أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الالكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، موضحا أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الالكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.

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