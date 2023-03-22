الشارقة تفعّل التأمين لوالدي الموظف والمتقاعد

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تم تفعيل التأمين الصحي لوالدي الموظف المتقاعد المواطن في الشارقة بما يشمل 3 آلاف أب وأم وبتكلفة قدرها 123 مليون درهم عن طريق البحيرة للتأمين.

وأوضح المهيري، خلال مداخلة له ظهر اليوم عبر برنامج «الخط المباشر» في إذاعة الشارقة، أنه على من لم يسجل والده ووالدته مراجعة جهة عمله خلال 60 يوماً فقط.

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