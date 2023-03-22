عضو بالمجلس الوطني: جائحة "كوفيد 19" أثّرت على مهارات الكتابة والقراءة لدى الطلبة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قالت ناعمة الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19" التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية، وما فرضته من اعتماد دول العالم لأنظمة وبرامج التعليم "عن بعد"، كانت سبباً رئيسياً في وجود ضعف كبير في مهارات الطلبة خاصة في مهارات الإملاء والكتابة والقراءة، والتي تم رصدها فور صدور القرار بعودة الطلبة إلى نظام التعليم المباشر (الحضوري).

وطالبت الشرهان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بإعادة النظر في كوادر مدرسي اللغة العربية واختيار وتعيين كوادر تعليمية أكثر تخصصاً بما يسهم في تدارك النقص وسد الفجوة التي خلفتها الجائحة.

وقدمت الشرهان مجموعة من التوصيات التي تستهدف ضمان جودة تنفيذ المناهج الدراسية، تشتمل على زيادة حصص اللغة العربية لردم الفاقد التعليمي، وسد الشواغر من المعلمين، وخصوصاً معلمي المواد الأساسية، وضمان نظام تقييم فعال، للتأكد من جودة مخرجات التعليم، فضلاً عن إسناد المادة للمعلم بناء على التخصص.

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