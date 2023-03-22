هالة بدري:«من مثل أمي» وسام على صدور الأمهات

المصدر: دبي- البيان

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أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بمبادرة «من مثل أمي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة لتكريم الأمهات الإماراتيات.

وقالت: «تُعد المبادرة بمثابة وسام على صدور الأمهات الإماراتيات تقديراً لجهودهن، واعترافاً بفضلهن في بناء الوطن والمجتمع»، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس تقدير القيادة الحكيمة للأم وتثمن عطاءها اللامحدود، وتبرز عظمة مكانتها في المجتمع المحلي. وتابعت: «على مدار التاريخ أثبتت الأم الإماراتية قدرتها على تحقيق إنجازات نوعية في كافة القطاعات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة بفضل مساهماتها في تطوير منظومة ثقافية وصحية واجتماعية وتعليمية داعمة لأبناء المجتمع».

ونوهت بدري بأن الإمارات تمتلك الكثير من النماذج التي تستحق التكريم بهذه المبادرة، لما قدمته من تضحيات استثنائية.

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