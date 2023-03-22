«دار البر» و«أون بلان» العقارية تطلقان مبادرة «إفطار صائم»

المصدر: دبي - البيان

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بالتعاون مع جمعية «دار البر».. أطلقت شركة «أون بلان» العقارية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، مبادرة «افطر صائم واستثمر مع الله» لتقديم وجبات إفطار طيلة شهر رمضان المبارك.

وتهدف الحملة إلى تقديم نحو 9 آلاف وجبة إفطار موزعة بواقع 300 وجبة يتم توزيعها على العمال والمصلين يومياً طيلة الشهر الكريم بقيمة إجمالية 135 ألف درهم بما يعادل 15 درهماً للوجبة، وذلك في مسجد موظفي حكومة دبي.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن مبادرة شركة «أون بلان» الخيرية الرمضانية ذات أثر إيجابي واسع النطاق وتداعيات حميدة، تنعكس على الصائمين والمحتاجين وذوي الدخل المحدود، داخل دولة الإمارات، عبر توفير احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال: إن مشروع الإفطار الرمضاني لصالح الصائمين المُحتاجين في الإمارات يعكس مشهداً مُجتمعياً مُشرقاً في دولة الإمارات، تتضافر فيه الجهود والطاقات والإمكانات، من قبل مُؤسسات القطاع الخاص والحُكومي ومؤسسات العمل الخيري والمُجتمع المدني والأهالي، بهدف تعزيز العمل الإنساني والمُبادرات الخيرية وتوفير احتياجات المُحتاجين وذوي الدخل المحدود، وترسيخ الأجواء الإيمانية والروحية، خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن مشروع «أون بلان» الرمضاني صورة حية ومُشرقة للشراكة المُجتمعية الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية: إن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الشركة الدائم ومشاركتها المستمرة في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية وتعبيراً عن روح المشاركة والتواصل مع كل شرائح المجتمع وبكل أطيافه، وانطلاقاً من رسالتها الاجتماعية الهادفة إلى دعم مبادرات العمل الخيري والإنساني، خصوصاً بهذا الشهر الكريم، تجاه فئة العاملين وغيرهم من المتعففين تخفيفاً لمعاناتهم في هذا الشهر الكريم، ومشاركة من الشركة بكل فخر في رسم البسمة على وجوهم.

وتحرص شركة «أون بلان» دوماً على تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة وتعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء الذي رسمته في برنامج عملها، والذي تضعه ضمن سلم أولوياتها وكرسالة تحث على تقوية أواصر الرحمة والتقارب بين أطراف المجتمع بهذا الشهر الفضيل.

وأوضح أن مبادرة «إفطار صائم» تعد واحدة من سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية تعتزم الهيئة إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك، ضمن أجندتها السنوية لمبادرات المسؤولية المجتمعية، والتي يستفيد منها آلاف من الصائمين والمحتاجين حول العالم، بمُستهدفات وطُموحات خيرية وإنسانية واسعة النطاق، في سبيل دعم الفُقراء وذوي الدخل المحدود خلال الشهر المُبارك، داخل الدولة وخارجها، ضمن دول عديدة، وتوفير احتياجاتهم وتلبية مُتطلباتهم.

وأضاف أن جمعية دار البر تولي اهتماماً كبيراً لحملة إفطار الصائمين كل عام خلال الشهر الفضيل، مشيداً بحزمة المشاريع الرمضانية الخيرية التي تتبناها وتطلقها «دار البر» هذا العام، إذ تضم أفكاراً ومبادرات نوعية جديدة منها مبادرة إفطار عائلة وإفطار قرية بأكملها خارج الدولة ووقف للإفطار في الخارج بجانب المشروعين الموسمين التقليديين خلال الشهر المبارك وهما إفطار الصائم داخل الإمارات وخارجها.

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