«النهضة النسائية» تنظم «ثنائية الحب الأسري» في حتا

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جمعية النهضة النسائية في حتا بيوم المرأة العالمي ويوم الأم تأكيداً على دور الأم والمرأة في صنع الحياة وديموميتها.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية إن الجمعية وفروعها وإداراتها وأقسامها تحرص على إحياء المناسبات الاجتماعية والأسرية وارتأينا هذا في منطقة حتا، حيث الطبيعة الساحرة والأصالة والعراقة بأن تكون احتفالات فرع حتا عبر ثنائية مبهجة بعنوان «ثنائية الحب الأسري» تجمع بين دفتيها يوم المرأة العالمي ويوم الأم في مناسبة واحدة، حيث تضمنت الفعاليات فقرات شيقة، أكدت دور المرأة والأمومة في النسيج الاجتماعي والثقافي والتفاعلي في المجتمع، ودعم آفاق الاستدامة، لاسيما ونحن في عام الاستدامة.

وقالت شيخة سيف مدير فرع حتا: «احتفلت جمعية النهضة النسائية بثنائية الحب الأسري في أجواء مفعمة بالحب، حيث قمنا بزيارة لأمهات الشهداء بالمنطقة تحت مبادرة بعنوان «أنتن فخر الأمهات»، وتم اللقاء بمجموعة منهن كلمسة وفاء ومحبة ومودة لهن، وقدمت كوكبة من فلذات أكبادنا زهرات روضة البساتين بحتا مجموعة من الفقرات المعبرة بكلمات من الخاطر، جسدت المحبة الخالصة للأمهات والسيدات ودورهن في احتضان طفولتنا بحنان».

وتم تكريم سيدات لم يرزقن بأطفال عبر فقرة عميقة ومؤثرة ولمسة وفاء يحسب لها ألف حساب وتؤدى لها تحية الشكر والعرفان.

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