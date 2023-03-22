شرطة دبي تنظم أنشطة وفعاليات متنوعة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفل المجلس النسائي لشرطة دبي بالأمهات في القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بالتزامن مع احتفالات يوم الأم الذي يُصادف يوم 21 من شهر مارس كل عام.

وقالت منال القاسمي، نائب رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، بهذه المناسبة، «إن الاحتفال بيوم الأم يعد تعبيراً رمزياً لما تقدمه الأمهات من عطاء لا متناه لأسرتها وللمجتمع، ونهنئ في هذا اليوم جميع الأمهات، ونخص بالذكر أمهات شهداء الوطن اللواتي ضربن أروع مثال في الصبر والتضحية».

واحتفى المجلس بالموظفات في شرطة دبي من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وقدم لهن الهدايا والورود، كما نظمن لهن فعالية تضمنت مزج زيوت عطرية عربية وفرنسية من اختيارهن.

كما احتفل مجلس تمكين أصحاب الهمم والإدارة العامة للنقل والإنقاذ ومبادرة الروح الإيجابية، بتكريم الموظفات من أصحاب الهمم، والمتقاعدات.

وبينت سميرة ثابت، أمين سر المجلس، أن هذا التكريم يأتي حرصاً من القيادة العامة لشرطة دبي، على تكريم الأمهات من أصحاب الهمم، تقديراً لجهودهن وعطائهن اللامحدود، خاصة في ظل التحديات التي يواجهنها، متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح والتميز في خدمة الوطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز