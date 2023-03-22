« البيان» تطلّ على متابعيها في رمضان عبر «واحة الصائمين»

المصدر: دبي - البيان

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تطلّ «البيان» يومياً على متابعيها خلال أيام الشهر الفضيل، عبر صفحات «واحة الصائمين»، التي تتضمن العديد من المحطات الشيقة، والبرامج التفاعلية، عبر منصاتها الرقمية، وصحيفتها الورقية. وتتنوّع البرامج خلال شهر رمضان بين القضايا الدينية والاجتماعية والإنسانية والدرامية، فضلاً عن مسابقات بجوائز مالية قيّمة، على مدار أيام الشهر الفضيل، وأيام عيد الفطر السعيد.

وتعكس البرامج روحانيات الشهر الفضيل، وتطوف بالقراء في رحابها وواسع آفاقها، وتنتقل بهم إلى العطاء عبر نافذة «جنود مجهولين»، فضلاً عن استحضار ذكريات «رمضان لوّل»، بكل عبق طقوسه ويومياته، كما تطوف بين الملاعب لتنقل عادات اللاعبين، وبين قديم المتاحف، لتبرز ألق التراث ودرره وكنوزه، وتطير بين العواصم لتنقل «عادات الشعوب» وتقاليدها.

وعلى مدى 30 يوماً، تقود «البيان» القراء إلى محطات شيقة، تتضمّن وصفات شهية لألذ المأكولات عبر برنامج «مؤثر وشيف»، وتلامس احتياجاتهم من خلال برنامج «فالك طيب»، وتقص على قرائها أجمل القصص وأكثرها تشويقاً، عبر «خلاصة الحكاية». وتقترب من نبض رمضان في أماكن مختلفة، وتنقل الأجواء الساحرة للشهر الفضيل بكل تفاعلاتها، في برنامج «على الخير مجتمعين».

وتخصّص الصحيفة مساحة مهمة على منصات التواصل الاجتماعي لـ «بودكاست البيان»، لتسجيل أجمل لحظات الشهر الفضيل ضمن باقتها المميزة، إذ تناقش قضايا أسرية، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ضمن برنامج «سكن وسكينة».

وتداعب «البيان» الذاكرة باستعراض مسلسلات وفوازير الماضي، ضمن برنامج «رمضان لوّل». ولا تنسى «البيان» مكافأة قرائها الكرام ومتابعي منصاتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في شهر رمضان، بجوائز مالية قيّمة، تبدأ من حلول أول أيام الشهر الكريم، وحتى آخر أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مسابقة رمضان 2023، عبر منصاتها، مع «هاشتاغ» #مسابقة البيان في_رمضان 2023. ومن المنتظر أن يتم السحب على المتسابقين داخل الدولة عبر القرعة الإلكترونية، ونشر اسم الفائز يومياً.

«البيان» عوّدت قراءها ومتابعي منصاتها، على تقديم التميّز بما يلبي احتياجاتهم ونهمهم للمعرفة، تنفيذاً لوعد قطعته على نفسها قبل أكثر من 40 عاماً «القارئ دائماً».

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