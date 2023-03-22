محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان بعيد النيروز: نتمنى الخير للجميع وربيعاً يعمه السلام

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بعيد النيروز.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «أهنئ المحتفلين بعيد «النيروز».. وأتمنى لهم وللجميع الخير والسلام».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «تهانينا اليوم لجميع الشعوب المحتفلة بعيد النيروز … تمنياتنا لهم بعام سعيد.. وربيع يعمه السلام والخير.. وأيام قادمة ينعمون فيها بالاستقرار والازدهار بإذن الله».

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