أحمد بن طحنون يشهد تخريج دورة مجندي الخدمة الوطنية البديلة

المصدر: أبوظبي- وام

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شهد معالي اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة تخريج الدورة الرابعة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة، الذي أقيم أمس في فندق قصر الإمارات، بحضور سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إضافة إلى عدد من كبار الضباط، ومسؤولي المنشآت اللوجستية، وشركاء التأهيل المشاركين في البرنامج.

وأكد معالي اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تمكين وإعداد شباب الوطن وتزويدهم بأفضل المهارات ليتمكنوا من المشاركة في تعزيز مسيرة النهضة والازدهار والحفاظ على إنجازات ومكتسبات الوطن.

وأشاد معاليه بمجندي الدورة الرابعة للخدمة الوطنية البديلة الذين أدوا واجبهم بكفاءة ومسؤولية.

وأكد سعيد البحري العامري أن المحافظة على استمرارية عمل المنشآت الغذائية الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث يمثل ركيزة مهمة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمدادات الغذائية في الدولة.

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