سوق دبي الحرة تدعم «وقف المليار وجبة» بـ20 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتنضوي الحملة تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتهدف إلى مساعدة الفئات الأقل حظاً، وتفتح باباً جديداً من البذل أمام الأفراد والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني، بما يرسخ ثقافة الوقف.

تعهد

وتعهدت سوق دبي الحرة عبر مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية بتقديم الـ20 مليون درهم خلال 3 سنوات من أجل المساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.

وقال كولم ماكلوغلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، مبادرة ملهمة جديدة تطلقها دولة الإمارات لتقديم الدعم الغذائي المستدام للفئات الأقل حظاً على نطاق عالمي واسع. نتشرف بمساهمة مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية في هذا الصندوق الوقفي لإغاثة الملهوفين والمحتاجين حول العالم.

وأضاف: «تكتسب المبادرات الإنسانية والخيرية لدولة الإمارات زخماً جديداً كل عام، وجاءت حملة «وقف المليار وجبة» لتكون خير تعبير عن اهتمام دولة الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والقضاء على الفقر عالمياً».

نجاح

وتستكمل حملة «وقف المليار وجبة» النجاحات التي حققتها حملات إطعام الطعام السابقة، التي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وسجلت مساهمات فاقت المستهدف بـ15.3 مليون وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021، التي ضاعفت عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة، من خلال تبرعات 385 ألف متبرع من 51 جنسية، إضافة إلى حملة «مليار وجبة» في رمضان الماضي، التي نجحت في تحقيق الهدف في أقل من شهر بمساهمات 320,868 متبرعاً، وتم توزيع الطعام في 50 دولة حول العالم.

أهداف

وتستهدف حملة «وقف المليار وجبة» توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

وتسعى حملة «وقف المليار وجبة» إلى إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول والمجتمعات المعنية.

مساهمة

كما أعلنت شركة «الأنصاري للصرافة»، المساهمة بـ 50 مليون درهم، لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، ومن ضمنها الحملة الرمضانية 2023 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت «الأنصاري للصرافة» بتقديم 50 مليون درهم للمساهمة في دعم برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية في مختلف أنحاء العالم، ضمن 5 محاور رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات على أن يت مصرف المبلغ خلال الخمس سنوات القادمة.

قيم العطاء

وبهذه المناسبة قال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»: «تحرص قيادة دولة الإمارات على إطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية لرفع المعاناة عن المحتاجين، والتي تعبر عن قيم البذل والعطاء الراسخة في دولة الإمارات»، مضيفاً: «إن مساهمتنا في دعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية ولاسيما الحملة الرمضانية لهذا العام تجسد حرصنا على دعم كل مبادرة خير تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفئات الضعيفة في أي مكان».

وتابع: «تتميز المبادرات الإنسانية الإماراتية بأنها تشهد مشاركة كافة فئات المجتمع، الأمر الذي يؤكد تجذر قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الإماراتي، الذي يسعى إلى زرع الخير في كافة أنحاء العالم، حيث ستشكل الحملة الرمضانية نقلة نوعية كبيرة في مسار العمل الإنساني العالمي وستؤدي إلى استدامة العمل الخيري.

يذكر أن شركة الأنصاري للصرافة مساهم فاعل في المبادرات الإنسانية، ومنها حملات إطعام الطعام الرمضانية السابقة، حيث تبرعت الشركة لحملة «10 ملايين وجبة»، وحملة «100 مليون وجبة»، إضافة إلى تقديمها الدعم المالي لحملة «مليار وجبة» في عام 2022.

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