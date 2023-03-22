صندوق الزكاة يطلق حملته الإعلامية 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق الزكاة عن إطلاق حملته الإعلامية التاسعة عشرة 2023، تحت شعار «زكاتك استدامة ونماء»، وذلك ضمن نهجه الرائد في إطلاق حملات إعلامية متميزة كل عام.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد سليمان البلوشي، المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة: إن الصندوق يخطو خطوات واضحة ومدروسة لخدمة هذه الفريضة العظيمة منذ تأسيسه وحتى اليوم، وعلى مدى 19 حملة إعلامية ناجحة – بفضل الله – ومعبرة أدت غاياتها التي تخدم أهداف صندوق الزكاة.

وأضاف أن هذه الحملة الإعلامية التاسعة عشرة التي تم إطلاقها تحت شعار «زكاتك استدامة ونماء» تأتي ضمن مجموعة من الشعارات المتجددة التي يطلقها الصندوق على حملاته الإعلامية في سبيل تذكير المجتمع بفريضة الزكاة والدعوة لأدائها، والتسويق لخدمات صندوق الزكاة في خدمتها وخدمة دافعي الزكاة، بما يعود نفع ذلك على المستحقين لها ويخدم المجتمع أولاً وآخراً.

رقمنة

وقال: «إننا في صندوق الزكاة نسعى عبر حملتنا الإعلامية هذه للتركيز على الخدمات الرقمية التي يطلقها صندوق الزكاة، والتي تخدم متعامليه من المزكين، تماشياً وتوافقاً مع توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة للمتعاملين، وذلك عبر إبراز الخدمات الرقمية المتميزة، وجميعها مؤتمتة بنسبة 100 % بفضل الله عز وجل، ومن الإضافات الإبداعية في الحملة العشرين أنه تمت إضافة مادة إعلامية باسم الفقرات الزكوية يتم عرضها بشكل يومي عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي لصندوق الزكاة، والتي تم تسجيلها بمشاركة أعضاء اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة، الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، والدكتور محمد سليمان البلوشي، والمستشار الشيخ طالب محمد الشحي، والدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، وقد تضمنت أهم المسائل والفتاوى الزكوية التي تهم الأفراد والشركات في المجتمع».

وأضاف أن مفهوم الخدمات المؤسسية قد تطور عمّا كان عليه في السابق، فالأمر أصبح أشمل وأعمّ من مجرد تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية بصورتها البسيطة والتقليدية، ليرتقي مفهوم الخدمات المؤسسية، ليصل إلى منازلكم ومؤسساتكم بمستوى يناسب المتعامل نفسه ويلبي احتياجاته، ويراعي ظروفه والتحديات اليومية التي تواجهه، بهدف يفوق رضاكم ويصل إلى سعادتكم.

وأفاد البلوشي: ثقة المزكين بنا هي أساس نجاحنا، وهدف نسعى دائماً إلى تحقيقه، والعمل على زيادة تواصل العلاقة معهم، ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى من الثقة والتواصل الفعال نجح الصندوق في تنويع قنوات الدفع لهم لتبلغ 43 قناة دفع تتنوع بين التقليدي والإلكتروني والذكي.

مستهدفات

وعن مستهدفات الصندوق من خلال هذه الحملة التاسعة عشرة أوضح الأمين العام: الصندوق يستهدف من خلال الحملة السنوية لهذا العام جمع 223 مليون درهم، لمساعدة 12 ألف أسرة مستحقة للزكاة، ونأمل أن نتجاوز هذا المبلغ حتى نتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من شريحة المستحقين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم في تحصيل أكبر قدر ممكن من الزكاة المستهدفة حتى نتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر المسجلة لدينا. وأضاف: تأتي هذه المستهدفات من الصندوق وفق خططه المدروسة ونتائجه التاريخية الموثقة، والنجاحات التي حققها الصندوق من خلال البرامج والمشاريع التي أطلقها خلال مسيرته التي بدأت منذ نحو تسع عشرة سنة بفضل الله عز وجل، ثم الجهود الحثيثة للقائمين على الصندوق واستراتيجية عمله ورؤيته التي تركز على خدمة فريضة الزكاة من خلال رؤيته: رؤية عصرية لفريضة شرعية.

وأعرب الأمين العام عن شكره لداعمي الحملة الإعلامية وهم بنك أبوظبي التجاري- الصيرفة الإسلامية كراع رئيسي، ومصرف أبوظبي الإسلامي كراع استراتيجي، والتي أثمرت رعايتهم تنفيذ حملة إعلامية واسعة الانتشار تغطي أهم البرامج والقنوات والإذاعات في الدولة.

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