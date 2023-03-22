«خيرية الشارقة» تدعو المتبرعين لدعم مشروع زكاة المال

المصدر: الشارقة ـ البيان

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كشفت جمعية الشارقة الخيرية أنها أنفقت 146.7 مليون درهم من حساب زكاة المال خلال عامي 2021 و2022، وتضمنت مصارف الزكاة فئات المتعثرين من طلبة العلم والمدانين على ذمة قضايا تعثر مالي، وآخرين متعثرين في سداد المستحقات الإيجارية، إلى جانب المسجلين بكشوف المساعدات الشهرية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي إن الجمعية تعول على زكاة المحسنين في دعم شريحة كبرى من مشاريع الجمعية بما يتناسب مع مصارف الزكاة التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تغطي المساعدات المنبثقة عن مشروع تفريج كربة، بهدف دعم الحياة الكريمة والاستقرار المعيشي للفقراء والمعوزين.

مديونيات

وأوضح أن مصارف الزكاة شملت إنفاق 41 مليون درهم لمستحقي المساعدات الشهرية البالغة أعدادهم 26 ألف مستفيد خلال العامين المنقضيين، كما تم إنفاق 36 مليون درهم لدعم برامج التعلم ساعدت نحو 5500 طالب من الدارسين المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية خلال الفترة ذاتها، كما وتم التكفل بدفع مديونيات المدانين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا تعسر مالي بقيمة 20 مليون درهم، إضافة إلى ما يزيد على 49 مليون درهم لمتعسري الإيجارات السكنية، وفواتير خدمات الكهرباء والمياه.

وأشار إلى أهمية الزكاة كرافد مهم من روافد دعم مشاريع الجمعية وتوفير الحياة الكريمة لمستحقيها، وتجسيد التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع، لافتاً إلى الدور الكبير لبنك دبي الإسلامي في التبرع للجمعية بما يزيد على 69 مليون درهم على مدار الأعوام الستة الماضية، كما دعا ابن خادم المحسنين إلى إخراج زكاة أموالهم من خلال جمعية الشارقة الخيرية لإنفاقها في مصارفها الشرعية بحسب ما تقضي شريعة الإسلام السمحة، لافتاً أن الجمعية تضم ما يزيد على 20 ألف مستفيد من مساعدات الزكاة.

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