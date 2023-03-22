أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالدولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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سقطت أمس أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، على مناطق متفرقة بالدولة، لا سيما الشمالية والشرقية، بينما استمرت الرياح النشطة على أغلب مناطق الدولة، والتي وصلت سرعتها إلى 40 كم/‏‏س في المناطق المكشوفة، جراء تأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، صاحبهما تشكيلات من السحب المرتفعة والمتوسطة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار والرياح القوية الهابطة والمصحوبة بالبرد، على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

وهطلت أمس أمطار غزيرة على الفجيرة في الطويين، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد على البليدة والبثنة، وعلى دبي في الليسيلي ولهباب والمرموم وحتا ومرغم، وكانت متوسطة إلى غزيرة على ديرة والمرقبات، وفي العين، سقطت أمطار غزيرة على الشويب، وفي الشارقة على المدام وخورفكان والخان وطريق مليحة ـ النخيلات والمرقاب وعلى كورنيش الشارقة، وطريق الشيخ محمد بن زايد وطريق المطيلة والذيد، وكانت غزيرة مصحوبة بالبرد على المدينة الجامعية ومنطقة القرائن ومويلح في الشارقة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الرحبة والسمحة، ومصحوبة بالبرد على شارع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، وعلى عجمان، كما هطلت أمطار غزيرة على أم القيوين وفلج المعلا.

وهطلت أمطار متوسطة مصحوبة بالبرد على دبي في جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، وسيح السلم، وكانت خفيفة إلى متوسطة على الطوية باتجاه الهير، وكانت خفيفة إلى متوسطة على العجبان في أبوظبي، وناهل في العين وطريق دبي ـ العين، وفي رأس الخيمة على وادي القور وشوكة.

كما سقطت أمطار خفيفة على أبوظبي في غنتوت وربدان، وفي دبي على جبل علي ولهباب وجميرا، وفي العين على الهير والفقع والشويب وزعبة ومطار العين الدولي، ومتوسطة على جبل حفيت ومبزرة الخضراء.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، يتوقع أن يكون طقس اليوم «الأربعاء» صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً نهاراً، وغائماً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمالي الدولة.

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