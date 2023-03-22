مكتوم بن محمد: دبي مدينة الفرص توفر أفضل بيئة للمستثمرين

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، كريستيان أولبريخ، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لشركة «جيه إل إل» للاستثمار العقاري، في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي بأبراج الإمارات.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد خلال اللقاء حرص دبي على إيجاد السبل الكفيلة بدعم أعمال شركائها في مختلف المجالات وتنميتها في دولة الإمارات والمنطقة على وجه العموم، وبما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى تعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية وأبرز أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.

مدينة الفرص

وقال سموه عبر «تويتر»: «التقيت كريستيان أولبريخ، الرئيس العالمي لشركة «جيه إل إل» للاستثمار العقاري، واستعرضنا تطلعات الشركة في المنطقة، والإمكانيات الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارات ودبي. نسعى لدعم الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، دبي توفر أفضل بيئة للمستثمرين، دبي مدينة الفرص».

أهداف وتطلعات

واستعرض اللقاء أهداف وتطلعات الشركة العالمية في المنطقة، والفرص الكبيرة التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار في مختلف المجالات والقطاع العقاري على وجه الخصوص، وما توفره دبي من بنية تحتية ولوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية حديثة تتسم بالمرونة توفر للأعمال المناخ الآمن والمستقر، وتكفل أعلى مستويات النجاح للشراكة المثمرة التي طالما جمعتها بمؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات.

80 دولة

وتعد شركة «جيه إل إل» من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، حيث تعمل في 80 دولة، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية 20.9 مليار دولار، ويعمل بها 103 آلاف موظف حول العالم.

كما تعد الشركة من بين الشركات الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تقديم الخدمات والعقارات والضيافة، من خلال عملها في 35 دولة من دول المنطقة.

حضر اللقاء معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسُلطة مركز دبي المالي العالمي.

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