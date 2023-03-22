محمد بن راشد: حريصون على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون مع رومانيا

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص دولة الإمارات على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية رومانيا تأسيساً على أساس راسخ من التفاهم والاحترام والتقدير المتبادل، وتوافق الرؤى حول أهمية اكتشاف وتطوير مسارات جديدة للتعاون تدعم هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على المجالات المستقبلية، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والتكنولوجيا، إضافة إلى القطاعات الحيوية، ومن أهمها التجارة والسياحة والاستثمار، وما يستدعيه ذلك من إيجاد أطر تسهم في زيادة تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين لاكتشاف المزيد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق هذا الهدف. جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أمس، كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

ورحب سموه بكلاوس يوهانيس والوفد المرافق له، وذلك خلال اللقاء الذي استعرض سبل دعم العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في ضوء روابط الصداقة التي طالما جمعت بين البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بمجالات التعاون بما يواكب الطموحات التنموية للدولتين، ويخدم مصالح الشعبين. كما تم بحث عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وأعرب سموه خلال اللقاء عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الروماني دفعة مهمة إلى مسار علاقات البلدين.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورئيس رومانيا، الفرص الواعدة لتنمية آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية التنموية لدى البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات، بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتعاون. كما جرى استعراض عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه أمس عبر «تويتر»: خلال لقائي اليوم بالرئيس الروماني الزائر للبلاد.. ناقشنا مجمل العلاقات، وتوافقنا على أهمية تطوير التواصل بين البلدين في كافة القطاعات.

مكانة

ومن جانبه، أعرب الرئيس الروماني عن تقدير بلاده لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، وما تضطلع به من أدوار إيجابية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما لها من مكانة وثقل نوعي سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المعرفي والثقافي، منوهاً بالرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات، التي تعمل من خلالها على تقديم نموذج يحتذى في مختلف مجالات التنمية والتطوير، مؤكداً اعتزاز رومانيا بروابط الصداقة والتعاون المتنامية التي تجمع البلدين، وحرص بلاده على الأخذ بها إلى آفاق جديدة وضمن أطر أوسع وأشمل تخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسلطان محمد آل علي، سفير الدولة لدى رومانيا.

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