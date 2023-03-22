ملتقى تفاعلي لتعزيزكفاءة المنظومة القضائية

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت وزارة العدل الملتقى الدوري لرؤساء المحاكم الاتحادية 2023، بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي.

ويعتبر «الملتقى الدوري لرؤساء المحاكم الاتحادية» بمثابة المنصة التفاعلية التي يتم من خلالها تبادل الخبرات ومناقشة كل ما يتعلق بتطوير منظومة القضاء الاتحادي واستعراض الإنجازات المتحققة في العام 2022، وأبرز التحديات التي يواجهها العمل القضائي في بيئة تفاعلية لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة التي تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتقديم خدمات قضائية ذات كفاءة حكومية.

وأعرب المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة، عن سعادته بتجدد اللقاء بجميع رؤساء المحاكم الاتحادية في الملتقى القضائي الذي يهدف إلى التكامل وتوحيد الجهود، وتبادل الأفكار والاستماع إلى وجهات النظر بشكل مباشر والاطلاع على أفضل الممارسات.

أفضل الممارسات

وأوضح المستشار جاسم سيف بوعصيبه رئيس دائرة التفتيش القضائي، أن مجلس القضاء الاتحادي يحرص على تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العمل القضائي وجودة الخدمات القضائية بالمحاكم الاتحادية وتأهيل منتسبيها. وأضاف أن المحاكم أثبتت خلال العام 2022 كفاءة وتميزاً ومرونة في إنجاز المعاملات، حيث بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 92.6 %، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 99 %، وبلغت نسبة الاجتماعات والجلسات المرئية المنعقدة (عن بعد) أمام المحاكم الاتحادية 92 %.

منظومة التقاضي

وقدم الدكتور عبدالله الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، عرضاً حول الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للأعوام 2023-2026، وأوضح ترابطها مع رؤية نحن الإمارات 2031 في المحاور التي تعمل عليها وزارة العدل، وأبرزها محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، الذي يحقق مرتكز الأفضل في سيادة القانون وحفظ حق وكرامة الإنسان.

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