تعاون في الطاقة النووية بين الإمارات ورومانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الكهرباء النووية الرومانية «نيوكلير إليكتريكا» عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة النووية، بهدف دعم نمو الطاقة النووية بوصفها مصدراً أساسياً لمواجهة التحديات المشتركة الخاصة بأمن الطاقة والتغير المناخي.

وتهدف مذكرة التفاهم لإيجاد إطار عمل مشترك للتعاون المحتمل بين الجانبين في تطوير وتوسيع برامج الطاقة النووية في البلدين، وكذلك في وسط وشرق أوروبا، ولا سيما أن دولة الإمارات وجمهورية رومانيا تعتمدان على الطاقة النووية مصدراً أساسياً للطاقة الصديقة للبيئة الضرورية لعملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وللصناعات الثقيلة الأخرى، فضلاً عن التطبيقات الأوسع نطاقاً، بما يشمل إنتاج الهيدروجين وتحلية المياه.

برامج الطاقة

وستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الرومانية في استكشاف الشراكات المحتملة في العمليات التشغيلية والصيانة لمحطات الطاقة النووية، وكذلك تطوير القدرات وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى التعاون في مجال البحث والتطوير، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير الأطر التمويلية والتجارية لبرامج الطاقة النووية، إضافة إلى تبادل المعارف حول القدرات الخاصة بإدارة المشاريع.

وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تؤكد هذه الشراكة الجديدة التزامنا بالعمل من أجل تعزيز دور الطاقة النووية في تحقيق أهداف الحياد المناخي على الصعيد العالمي، حيث تتزايد أهمية الشراكات الدولية في تسريع تطوير برامج الطاقة النووية، ولا سيما مع إدراك المزيد من الدول الدور المحوري الذي تقوم به الطاقة النووية بوصفها حلاً واقعياً لتعزيز أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وللصناعات الثقيلة، من خلال إنتاج الحرارة والبخار والهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية».

وأضاف الحمادي: «بادرت دولة الإمارات إلى الاستثمارات طويلة الأجل في الطاقة النووية، وهو ما يسهم الآن في تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومن خلال ثلاث محطات تنتج كميات وفيرة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على نحو تجاري».

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