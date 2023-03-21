تكريم فاطمة بنت هزاع بجائزة المرأة العربية 2023

المصدر: وام

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كرمت مؤسسة "لندن العربية"، الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، بجائزة المرأة العربية 2023، تقديراً لإنجازاتها وجهودها المتميزة في تمكين المرأة بشتى المجالات، وخاصة الثقافية والرياضية.

ونالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان الجائزة في فئة الثقافة، في حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن لتوزيع جوائز المرأة العربية السنوية في دورتها الثامنة تحت عنوان "أخبروا قصتها"، وذلك تكريماً لمبادراتها ونجاحاتها المشهودة في تعزيز دور المرأة.

وتم ترشيح الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان لهذه الجائزة لدورها الريادي في المشهد الثقافي داخل الدولة وفي المنطقة من خلال إطلاقها مبادرات الوصول للتعليم في المناطق المتضررة في بنغلاديش، وبناء المدارس في كينيا، بالإضافة إلى إطلاقها صندوق فاطمة بنت هزاع للمرأة الامارتية، لتمكين المرأة الإماراتية من فرص التعليم العالي في الجامعات المرموقة عالمياً.

كما أطلقت الشيخة فاطمة بنت هزاع العديد من المبادرات لفئة اليافعين من خلال مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية التي تعنى بالفن والأدب والاستدامة والتفاعل المجتمعي.

يذكر أن المؤسسة أيضا في صدد إطلاق سلسلة قصصية لليافعين تعنى بالثقافة والهوية المحلية والاستدامة.

وأشادت مؤسسة "لندن العربية" بدور الشيخة فاطمة بنت هزاع الفاعل في تمكين المرأة في مختلف المجالات.

وقالت إن "الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان التزمت بتعزيز دور المرأة بمختلف السبل، وهي داعمة للرياضة والفنون الرياضة والفنون، ويشرفنا تكريمها بجائزة الإنجاز في التنمية الثقافية".

من جانبها، حيّت الشيخة فاطمة بنت هزاع، في كلمتها، النساء العربيات، معتبرة أن "هذا الحفل هو احتفاء بقدرة النساء على التفوق والنجاح والمساهمة في إحداث أثر إيجابي في العالم".

ورفعت الشيخة فاطمة بنت هزاع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحرص سموهما على تشجيع المرأة وتقديم كل ما تحتاج إليه حتى تنهض بدورها الإيجابي في المجتمع وتحقق جميع أحلامها.

وأضافت الشيخة فاطمة بنت هزاع أن "المشاركة الفعالة وصنع التقدم والتغيير الإيجابي، هما من القيم الأساسية التي نشأنا عليها. وإنني فخورة في تمثيل وطني الإمارات، حيث لم تضطر النساء إلى الكفاح لنيل حقوقهن، بل كن دوماً في الطليعة منذ قيام الدولة".

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع إن الأب المؤسس الشيخ زايد زرع فينا أن نحلم دون حدود وأن نساهم في تنمية المجتمع بالمعرفة وطيب المعاملة، واعتبر أن النساء لسن نصف المجتمع فحسب بل هن أيضاً صانعات أجيال المستقبل، وكان سباقاً في رؤيته تلك لدور المرأة، حتى قبل أن تبدأ الدول المتقدمة بوضع الاستراتيجيات المتعلقة بهذا الدور. ويكفي للدلالة على حجم المساواة بين الجنسين في الدولة، وجود عشر وزيرات في الحكومة الإماراتية".

وأعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع عن الشكر "لقدوتي الملهمة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي لا تنفك تلهمني بقوتها واهتمامها البالغ بالنساء في شتى المجالات الاجتماعية والحكومية.

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع إن "والدي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لم يتوقف يوماً عن الإيمان بي ودعمي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وهو واحد من الرجال الكثر الداعمين للمرأة في وطني الإمارات".

يذكر أن جائزة مؤسسة "لندن العربية" تهدف إلى إبراز نجاحات المرأة العربية وتكريم النساء المتميزات اللواتي تركن أثراً إيجابياً في مجالات التعليم والأدب والثقافة والإعلام وريادة الأعمال والعلوم، وخدمة المجتمع، وغيرها.

وأطلقت مؤسسة "لندن العربية" جوائز المرأة العربية في 2014 بالتعاون مع عمدة لندن، ومؤسسات حكومية، وجامعات بريطانية، لإظهار التقدير الكبير لإنجازات النساء العربيات في أنحاء العالم.

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