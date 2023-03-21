التواصل الأول لسلطان النيادي مع الجمهور يستقطب 2000 متابع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطب حدث "لقاء من الفضاء"، الذي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي أوبرا، اليوم الثلاثاء، قرابة 2000 من المهتمين بالتواصل مباشرةً مع سلطان النيادي المتواجد على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وشهد الحدث حضور جماهيري متعدد الفئات والأعمار من محبي الفضاء، والطامحين في أن يصبحوا رواد فضاء في المستقبل، إلى جانب المهتمين بالتعرف أكثر على محطة الفضاء الدولية. وقدَّم الحدث، الذي امتد لساعة كاملة، للحضور فرصة استثنائية للتواصل مع سلطان النيادي لمدة 20 دقيقة من على متن محطة الفضاء الدولية، كما تضمن عروض وفقرات علمية قيِّمة، أثرت الحدث الذي ينظمه المركز ضمن سلسلة من اللقاءات ستتم خلال المرحلة المقبلة في مختلف انحاء دولة الإمارات.

وخلال الحدث، طرح الحضور على رائد الفضاء الإماراتي العديد من الأسئلة حول الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، بما يشمل النشاطات اليومية لرواد الفضاء، والأبحاث العلمية التي يتم إجراؤها في بيئة الجاذبية الصغرى، والتحديات التي تتم مواجهتها في هذه البيئة، كما طرح الحضور أسئلة حول كيفية إنتاج الأكسجين في الفضاء، وكيف يحافظ رواد الفضاء على متعلقاتهم في ظل انعدام الجاذبية، إلى جانب كيفية تتبعهم للوقت في الفضاء.

وقدم النيادي شرحًا وافيًا للحضور حول كيفية تأقلمه مع أسلوب الحياة في الفضاء، وأنواع الطعام التي يتناولها؛ حيث شارك الجمهور طريقة تناوله الحلوى في ظل انعدام الجاذبية، بالإضافة إلى مهاراته في شرب الماء.

وقال سلطان " نعتمد في محطة الفضاء الدولية على توقيت غرينتش؛ نظرًا لصعوبة تتبع الوقت اعتمادًا على الشمس، لأننا نشاهد 16 شروقًا وغروبًا في اليوم الواحد. هنا الوقت يمر سريعًا جدًا".

يذكر أنه سيتم تنظيم "لقاء من الفضاء" في مواقع مختلفة من الإمارات السبع للدولة، وسيكون موعد الحدث القادم يوم 12 أبريل.

وانطلقت أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها رائد الفضاء سلطان النيادي من المجمع رقم 39 في مركز كينيدي التابع لوكالة ناسا في 2 مارس، وذلك على متن مركبة دراجون التابعة لشركة "سبيس إكس". والتحمت المركبة دراجون "إنديفور"، التي نقلت سلطان وزملاءه، بمحطة الفضاء الدولية في 3 مارس، بعد 24 ساعة من الملاحة باتجاه المحطة، لتبدأ المهمة المستمرة لمدة 6 أشهر.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز