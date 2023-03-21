طقس الإمارات غداً.. انخفاض درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا نهاراً وغائما أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون شمالية غربية وغربية / 15 إلى 25 تصل 45 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 20:00 والثاني عند الساعة 08:04 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والثاني عند الساعة 22:26 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والثاني عند الساعة 04:52 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 85 35

دبي 27 21 65 30

الشارقة 27 20 70 25

عجمان 28 21 70 30

أم القيوين 27 19 75 30

رأس الخيمة 27 17 80 25

الفجيرة 29 22 60 25

العـين 29 18 90 25

ليوا 28 17 90 25

الرويس 27 18 80 30

السلع 26 17 80 20

دلـمـا 25 20 75 40

طنب الكبرى 25 21 80 40

طنب الصغرى 25 21 80 40

أبو موسى 25 22 75 40

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز