سوق دبي الحرة تدعم حملة "وقف المليار وجبة" بـ 20 مليون درهم

المصدر: البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة، عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتنضوي الحملة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف إلى مساعدة الفئات الأقل حظاً، وتفتح باباً جديداً من البذل أمام الأفراد والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني، بما يرسخ ثقافة الوقف.

وتعهدت سوق دبي الحرة عبر مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية بتقديم 20 مليون درهم على مدى 3 سنوات من أجل المساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.

وقال كولم ماكلوغلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: "حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، مبادرة ملهمة جديدة تطلقها دولة الإمارات لتقديم الدعم الغذائي المستدام للفئات الأقل حظاً على نطاق عالمي واسع.. نتشرف بمساهمة مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية في هذا الصندوق الوقفي لإغاثة الملهوفين والمحتاجين حول العالم".

وأضاف: "تكتسب المبادرات الإنسانية والخيرية لدولة الإمارات زخماً جديداً كل عام، وجاءت حملة (وقف المليار وجبة) لتكون خير تعبير عن اهتمام دولة الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والقضاء على الفقر عالمياً".

وتستكمل حملة "وقف المليار وجبة" النجاحات التي حققتها حملات إطعام الطعام السابقة والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وسجلت مساهمات فاقت المستهدف بـ 15.3 مليون وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 التي ضاعفت عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة، من خلال تبرعات 385 ألف متبرع من 51 جنسية، إضافة إلى حملة "مليار وجبة" في رمضان الماضي التي نجحت في تحقيق الهدف في أقل من شهر بمساهمات 320,868 متبرعاً، وتم توزيع الطعام في 50 دولة حول العالم.

وتستهدف حملة "وقف المليار وجبة" توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

وتسعى حملة "وقف المليار وجبة" إلى إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول والمجتمعات المعنية.

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