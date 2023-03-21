"الأنصاري للصرافة" تخصص 50 مليون درهم لدعم "وقف المليار وجبة"

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "الأنصاري للصرافة"، المساهمة بـ 50 مليون درهم، لدعم "وقف المليار وجبة" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت "الأنصاري للصرافة" بتقديم 50 مليون درهم للمساهمة في دعم برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية في مختلف أنحاء العالم، ضمن 5 محاور رئيسية هي المساعدات والإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات على أن يتمصرف المبلغ خلال الخمس سنوات القادمة.

قيم العطاء

وبهذه المناسبة قال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة "الأنصاري للصرافة": "تحرص قيادة دولة الإمارات على إطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية لرفع المعاناة عن المحتاجين، والتي تعبر عن قيم البذل والعطاء الراسخة في دولة الإمارات"، مضيفاً: "إن مساهمتنا في دعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية ولاسيما الحملة الرمضانية لهذا العام تجسد حرصنا على دعم كل مبادرة خير تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفئات الضعيفة في أي مكان".

وتابع: "تتميز المبادرات الإنسانية الإماراتية بأنها تشهد مشاركة كافة فئات المجتمع، الأمر الذي يؤكد تجذر قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الإماراتي، الذي يسعى إلى زرع الخير في كافة أنحاء العالم، حيث ستشكل الحملة الرمضانية نقلة نوعية كبيرة في مسار العمل الإنساني العالمي وستؤدي إلى استدامة العمل الخيري.

يذكر أن شركة الأنصاري للصرافة مساهم فاعل في المبادرات الإنسانية، ومنها حملات إطعام الطعام الرمضانية السابقة، حيث تبرعت الشركة لحملة "10 ملايين وجبة"، وحملة "100 مليون وجبة"، إضافة إلى تقديمها الدعم المالي لحملة "مليار وجبة" في عام 2022.

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