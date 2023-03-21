«قضاء أبوظبي» ترشد استهلاك الكهرباء والماء

المصدر: أبوظبي - البيان

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عززت دائرة القضاء في أبوظبي جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في جميع مبانيها بأبوظبي والعين والظفرة، تماشياً مع المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستخدام الأمثل والفعال للطاقة بأنواعها، والحفاظ على الموارد، من خلال تطبيق الإجراءات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن، والاستفادة من التقنيات الحديثة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وتأتي تلك الجهود في إطار دعم التوجهات الحكومية لإمارة أبوظبي، وتعزيز التكامل والتعاون مع الجهات المعنية، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع القطاعات، بما يسهم في ضمان استدامة عمليات التنمية الشاملة، ودورها في توفير الرفاهية لأفراد المجتمع.

وعملت الفرق المختصة في دائرة القضاء، تنفيذاً لمبادرة «كفاءة استخدام الطاقة»، بالتعاون والتنسيق مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، على دراسة حالة المباني وأصولها وأثرها على استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وتقديم العديد من الحلول والمقترحات المناسبة، التي تسهم بشكل فاعل في ترشيد ورفع كفاءة استخدام الكهرباء والماء.

وشملت تلك الحلول والمبادرات إعادة تأهيل عدد من المباني من خلال تركيب أنظمة طاقة شمسية ومؤقتات للإضاءة، واستبدال الإنارة العادية بإنارة موفرة للطاقة في جميع مباني الدائرة، فضلاً عن تعديل نظام التكييف بما يحافظ على درجات حرارة أقل للجو المحيط بالمبردات، وإعادة تأهيل نظام إدارة المبردات الرئيسية، بما يقلل الكمية المستخدمة من الطاقة.

ونجحت الجهود المتواصلة مع الاهتمام بالصيانة الدورية للأدوات والأصول والمعدات المستخدمة في خفض الاستهلاك في مباني دائرة القضاء إلى معدلات جيدة، إذ وصل توفير الطاقة الكهربائية على مدار 4 سنوات إلى 25.730 كيلو واط.

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